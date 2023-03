Camera: 29 marzo presentazione docufilm "I cacciatori del cielo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 29 marzo, alle ore 10, presso l'aula dei gruppi parlamentari della Camera, viene presentato in anteprima il docufilm "I cacciatori del cielo", con Giuseppe Fiorello. Interviene il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Il dibattito viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)