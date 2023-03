Economia: Furstenberg Fassio (Banca Ifis), affrontare sfide attuali con serenità e metodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una fase complessa “come quella che stiamo attraversando, l'esempio di Guido Carli ci ricorda che è sempre possibile affrontare con serenità le sfide del presente. Per farlo, occorre lavorare seguendo una metodologia rigorosa di studio e analisi che ci possa permettere di andare avanti con linearità e determinazione". Lo ha affermato Ernesto Furstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis, intervenuto in occasione della presentazione del libro "Bancor: confessioni di un banchiere" presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma. (Rin)