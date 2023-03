Finanza: Furstenberg Fassio (Banca Ifis), premio Bancor per promuovere competenze e giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premio Bancor “promuove competenza, metodo, libertà di pensiero e giovani nel mondo dell’economia”. È questo l’obiettivo del riconoscimento, espresso dal presidente di Banca Ifis, Ernesto Furstenberg Fassio, in occasione della presentazione del libro “Bancor. Le confidenze di un banchiere” presso la sala Zuccari di palazzo Giustiniani, a Roma. L’Associazione Guido Carli con Banca Ifis ha voluto dare vita al premio Bancor “per trasformare Roma in un centro di elaborazione e promozione del pensiero rivolgendo l’attenzione alle sfide attuali”, come sottolineato dal presidente dell’associazione, Federico Carli. “Quest’anno premieremo una personalità di livello mondiale. Un altro elemento che ha cementato l’alleanza con Banca Ifis - ha specificato Carli - risiede nell’attenzione ai giovani”. In tal senso, il presidente di Banca Ifis si è detto “impegnato nel creare un’unione tra il mondo dell’industria e quello delle banche”. Il convegno è stato promosso su iniziativa del senatore di Fratelli d’Italia e segretario della commissione Politiche dell’Unione europea del Senato, Marco Scurria, che ha messo in evidenza come Bancor sia stato il “primo pensiero di una moneta unica”. Per il presidente Federico Carli si tratta di un esperimento “che ha segnato la storia della comunicazione finanziaria e del giornalismo italiano” e che ci ha insegnato ad “avere grande fiducia nella razionalità umana per superare le sfide che la storia ci pone”. (Rin)