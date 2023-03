Migranti: nuovo naufragio al largo della Tunisia, 34 dispersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 34 persone risultano disperse in mare al largo della costa della Tunisia dopo che la barca su viaggiavano è affondata. A riferirlo è Faouzi Masmoudi, portavoce del tribunale di Sfax, citato dai media tunisini. Sul barcone si trovavano 38 persone, di cui 4 sono state soccorse, ha precisato il portavoce del tribunale che ha aperto un'indagine. L’imbarcazione era partita ieri dalla regione Sfax, nel centro est del Paese, diretta verso le coste italiane. Secondo Faouzi Masmoudi, tutti i migranti a bordo dell'imbarcazione danneggiata sono cittadini di paesi dell'Africa sub-sahariana. L'Ong Alarm Phone, un gruppo di volontari che gestisce una linea telefonica di emergenza per i migranti in difficoltà, ha dichiarato questa mattina sul proprio account Twitter che "40 persone rischiano di annegare nel Mediterraneo centrale". Il 21 febbraio scorso, il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha affermato che la presenza nel Paese di "orde" di clandestini provenienti dall'Africa sub-sahariana è fonte di "violenza e crimini" e fa parte di una "impresa criminale" volta a "cambiare la composizione demografica" del Paese.(Tut)