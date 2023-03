Piemonte: presentato progetto raffineria Sarpom su biocarburante avanzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato presentato questa mattina al Castello di Novara il progetto sviluppato dalla Sarpom di Trecate per la produzione di biocarburanti avanzati. Il progetto è basato su una nuova tecnologia che prevede il trattamento simultaneo in impianti di raffinazione di biomasse di seconda generazione, come il Pome (una sostanza oleosa residuale generata dalla lavorazione dell'olio di palma), assieme a idrocarburi convenzionali. Il progetto permette di produrre carburante con una componente rinnovabile, che comporta, da una parte il minor utilizzo di fonti fossili e dall'altra la riduzione dell'impronta carbonica del processo con conseguente riduzione di immissione di Co2 in atmosfera, rispondendo nel contempo anche alle esigenze dell'economia circolare tramite riutilizzo, nell'intero ciclo di lavorazione, di uno scarto di origine organica. (segue) (Rpi)