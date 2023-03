Piemonte: presentato progetto raffineria Sarpom su biocarburante avanzato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa è una nuova tecnologia che sarà utile non solo per il Piemonte ma per tutto il territorio nazionale – ha affermato l'assessore regionale all'Ambiente Energia e Innovazione del Piemonte, Matteo Marnati - La strategia, per arrivare agli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Agenda 2030 e gli obiettivi al 2050, non può essere solo quella che punta sull'elettrico: dobbiamo percorrere tutte le strade possibili. Questo progetto, che prevede l'utilizzo di una sostanza oleosa residuale generata durante la lavorazione dell'olio di palma per la produzione di un biocarburante, è un progetto concreto che risponde sia alle esigenze energetiche, perché noi dipendiamo da fonti energetiche che arrivano da altri paesi, sia a quelle ambientali, con la riduzione dell'impronta carbonica e la contrazione delle emissioni di Nox in atmosfera. Un progetto innovativo, dunque, in linea con gli obiettivi di sviluppo di Regione Piemonte, e che racchiude tutte le linee della sostenibilità, tecnologia e sviluppo con un occhio di particolare attenzione all'ambiente e al sociale, con la salvaguardia dell'occupazione", ha concluso. (Rpi)