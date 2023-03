Algeria-Francia: telefonata Tebboune-Macron, focus su rafforzamento comunicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo francese, Emmanuel Macron, per discutere delle modalità per rafforzare i mezzi di comunicazione tra le due amministrazioni. Lo ha riferito un comunicato stampa della presidenza algerina, secondo la quale “la telefonata è servita a sanare le divergenze tra i due Paesi”. In questa occasione, Tebboune ha informato Macron dell’imminente ritorno dell’ambasciatore di Algeria a Parigi. "I due presidenti hanno fatto un punto sulla relazione bilaterale e sulla messa in atto della Dichiarazione di Algeri firmata in occasione della visita" di Macron in Algeria "nell'agosto scorso", spiega il comunicato, secondo il quale di due hanno passato in rassegna lo stato della cooperazione e discusso dell’imminente visita di Tebboune in Francia.(Ala)