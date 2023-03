Appalti: Rixi, codice fondamentale per procedure veloci e semplificate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ponte sullo Stretto è un grande progetto che consente di ragionare in tema di collegamenti nazionali e non più regionali, valorizzando anche tutte le interconnessioni con il sistema stradale e quello portuale. “Il Codice degli Appalti permetterà di avere procedure veloci e semplificate per le nuove opere lavorando in sinergia con Comuni e stazioni appaltanti, ma anche guardando alle imprese e alla competitività del Paese". Lo ha dichiarato il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, in occasione del convegno promosso dal Gruppo European Brokers ed Aidi (Associazione imprese d'Italia), dal titolo "Pnrr e nuovo codice degli appalti - il tema delle garanzie e dei rischi per il sistema Italia" presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma. Mondo istituzionale ed aziende – riferisce una nota – si sono confrontate su un tema del dibattito politico nonché una delle maggiori sfide per il nostro Paese. L'attuazione del Pnrr necessita oltre che di un contesto normativo, coerente, integrato e possibilmente aggiornato soprattutto di garanzie e, in questo contesto, banche e assicurazioni sono chiamate in gioco. Il prefetto Francesco Messina, direttore centrale Anticrimine della Polizia di Stato ci porta il punto di vista della lotta al crimine: "L'esperienza e la lotta di oltre 30 anni alle mafie è stata messa a disposizione delle stazioni appaltanti e del Pnrr non solo attraverso controlli preventivi ma anche fornendo a quest'ultime tutte le informazioni e la collaborazione possibile in sede di gara per la valutazione delle imprese". (segue) (Rin)