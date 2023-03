Appalti: Rixi, codice fondamentale per procedure veloci e semplificate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ettore Rosato, segretario del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), ha precisato che "la lotta ai fenomeni criminosi si combatte innanzitutto con la semplificazione della burocrazia e delle procedure di gara: quando c'è chiarezza il controllo è più facile e non occorre che ogni funzionario reiteri le stesse attività di controlli routinari". Per Carlo De Simone, docente Luiss Business School, Ad del Gruppo European Brokers ed esperto in materia assicurativa, "il Pnrr richiede oltre 70 miliardi di credito di firma e le imprese, soprattutto Pmi, hanno difficoltà nel reperire le garanzie. È fondamentale prevenire gli illeciti attraverso l'utilizzo di registri distribuiti, come la blockchain, e la creazione di una banca dati unica per poter verificare la veridicità, conformità delle fideiussioni e monitorarle nel tempo. I confidi potranno giocare un ruolo importante attraverso l'istituzione di un fondo per l'accesso al credito di firma da loro gestito che vada a supportare le piccole ma eccellenti imprese del nostro Paese". Infine Laura Segni, responsabile direzione Legal Advisory Imi Cib Intesa Sanpaolo, ha concluso: "Il partenariato pubblico-privato messo in atto insieme al sistema bancario rappresenta un meccanismo di triangolazione fondamentale per sostenere le grandi opere infrastrutturali ed evitare il rischio di spendere male e impattare sulle future generazioni". (Rin)