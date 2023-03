Torino: chiuso accordo per l'apertura di 3 nuovi Cpi dedicati alle politiche attive del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sorgeranno in via Cavour, via Assarotti e Cascina Giajone i tre nuovi Centri per l'impiego di Torino. L'accordo è stato siglato questa mattina tra Regione, Comune e l'Agenzia Piemonte lavoro. "Vogliamo essere capillari, presenti su tutto il territorio cittadino: idealmente in ogni quartiere dovrebbe sorgere un luogo riconoscibile che funga da punto di riferimento stabile dedicato al lavoro e alla formazione, un luogo per coloro che sono alla ricerca di una nuova occupazione o di un sostegno nell’orientamento e per le imprese che assumono - ha sottolineato l’assessore Regionale al Lavoro Elena Chiorino - chi è rimasto senza impiego, chi si affaccia nel mercato del lavoro per la prima volta, chi vuole capire come potenziare al meglio le proprie capacità attraverso percorsi di formazione, e poi gli invisibili, coloro che non hanno lavoro e non lo cercano, perché demotivati o considerati fuori mercato: a tutte queste persone vogliamo offrire attraverso i professionisti di APL una nuova possibilità, la chance per affacciarsi nel mondo del lavoro con maggiori competenze, attraverso percorsi mirati, col fine di garantire dignità lavorativa e indipendenza a tutti e allontanare lo spettro dell’assistenzialismo fine a se stesso", ha concluso.(Rpi)