© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNELa Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, è presente al Giuramento degli Allievi del Corso "Fadini III" della Scuola Militare Teulié.Arco della Pace, piazza Sempione (ore 10:45)Scopertura della targa dedicata ad Abba (Abdoul Guiebre), ragazzo di 19 anni del Burkina Faso tragicamente ucciso la notte del 14 settembre 2008. Partecipano alla cerimonia l'assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, il Presidente del Municipio 2, Simone Locatelli, il Comitato "Per non dimenticare Abba e fermare il razzismo".Giardino pubblico Cassina de' Pomm, via Tirano angolo via Zuretti (ore 15)REGIONEL'assessore a Infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, su delega del presidente Attilio Fontana, è presente alla cerimonia di giuramento solenne degli Allievi ufficiali del 122° Corso “Val d'Astico IV” e del 21° Corso comparto aeronavale “Orione II” della Guardia di Finanza.Accademia della Guardia di Finanza, largo Barozzi, 1 Bergamo (ore 9:45)L'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, partecipa, su delega del presidente Attilio Fontana, alla cerimonia di giuramento degli allievi del corso “Fadini III” della scuola militare “Teulié”.Arco della Pace, piazza Sempione (ore 10:45)VARIEScuola Politica della Lega con interventi del ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, il ministro degli interni Matteo Piantedosi, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari e la senatrice Giulia Bongiorno.Palazzo Castiglioni, Corso Venezia, 47 (ore 9 – 10 e 17-18:30)Seconda giornata della 19esima edizione di “Fa' la cosa giusta” la Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata a Milano dalla casa editrice Terre di mezzoPadiglioni di Allianz MiCo, viale Scarampo angolo via Colleoni (ore 9)Consegna delle 2.500 piantine della seconda edizione di Custodiscimi. Sono presenti: Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e sistemi verdi Regione Lombardia; Giorgio Mantoan, Consigliere delegato a politiche giovanili, rapporti con sistema delle università e Progetto Forestami; Elena Grandi, assessora all'Ambiente e Verde del Comune di Milano; Stefano Boeri, Presidente del Comitato Scientifico di Forestami; Alessandro Fede Pellone, Presidente ERSAF Lombardia; Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia; Marzio Marzorati, Presidente Parco Nord Milano.Cascina Nascosta, viale Alemagna, 14 (dalle ore 10)Presentazione della ricandidatura di Giacomo Ghilardi, Sindaco di Cinisello Balsamo con le liste e i partiti a sostegno.Comune di Cinisello Balsamo, aula consiliare, via 25 Aprile, 4 (ore 11)MONZApresentazione della nuova flotta in sharing della città di Monza. Sono presenti: il Sindaco, Paolo Pilotto; l'assessore all’Ambiente e alla Mobilità Giada Turato; il Regional General Manager Sud Europa di Dott, Andrea Giaretta; il Public Policy Manager per l'Italia di Dott, Vittorio Gattari; il Public Policy Manager per l’Italia di Lime, Enrico Stefano; il General Manager per l’Italia di Lime, Matteo Cioffi.Piazza Trento e Trieste (ore 15) (Rem)