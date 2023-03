Pnrr: Mattarella cita De Gasperi, è il momento di mettersi alla stanga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ il momento per tutti, a partire dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di mettersi alla stanga". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo saluto in occasione della prima giornata di lavori della Conferenza nazionale delle Camere di commercio, in corso a Firenze, ha voluto citare le parole di Alcide De Gasperi nel dopoguerra "quando occorreva ricostruire l’Italia dalle macerie ed insieme edificare un autentica democrazia". (Rin)