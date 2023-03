Imprese: Ita Airways sostiene la campagna istituzionale del Garante per la Privacy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita Airways sostiene la campagna "Finalmente un po’ di privacy” realizzata dal Garante per la Privacy al fine di sensibilizzare cittadini e consumatori sull’importanza di temi come la protezione dei dati, la privacy e l’educazione digitale. All’interno delle Lounge Ita Airways di Roma Fiumicino e Milano Linate, verranno proiettate le diverse affissioni digitali di questa importante Campagna di comunicazione istituzionale che segue una narrazione in cui il Garante, impersonato da un attore, interviene in diverse situazioni quotidiane in aiuto alle persone che vedono insidiata la propria privacy e i propri dati personali. Gli spot, per due mesi a partire da giugno, verranno inoltre trasmessi all’interno delle programmazioni audiovisive a bordo degli aeromobili della Compagnia di bandiera. Diverse le tematiche affrontate: dalle frodi digitali al cyberbullismo, dal telemarketing agli assistenti digitali, dai dati sanitari alla profilazione e all’uso delle password. Il Garante mette in guardia dai rischi di un uso improprio dei dati e indica le forme di tutela. Ita Airways dedicherà al progetto anche una pagina sul proprio sito web e sulla intranet aziendale, news sui suoi principali canali social, l’invio di una comunicazione speciale riservata ai soci del programma Volare, nonché uno spazio all’interno del proprio headquarter di Fiumicino.(Com)