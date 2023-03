Germania: aggressione con ascia su un treno, 17enne gravemente ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 17enne è rimasto gravemente ferito nell'attacco sferrato con un'ascia da un passeggero di un treno regionale in viaggio tra Cottbus e Francoforte sull'Oder, che si è scagliato contro gli altri occupanti dello scompartimento. Come riferisce il quotidiano “Bild”, le forze dell'ordine hanno fermato il convoglio presso la stazione di Guben, vi hanno fatto irruzione e hanno arrestato l'aggressore, che si è consegnato senza opporre resistenza. Si tratta di un polacco di 37 anni che, allo stato attuale delle conoscenze, non avrebbe agito sotto l'influsso di alcool o sostanza stupefacenti. Intanto, sono in corso le indagini sul movente. Ferito in maniera grave al capo, il minorenne è stato trasportato in ospedale e non è noto in che condizioni si trovi. (Geb)