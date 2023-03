Scuola: Rubano (FI), bene Valditara, con tutor e docente orientatore si valorizzano talenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituzione delle due nuove figure professionali del tutor e del docente orientatore "è un'ottima notizia per i nostri studenti, che verranno così accompagnati in un percorso che li porterà a compiere scelte consapevoli, in linea con le loro potenzialità e seguendo le loro aspirazioni". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Francesco Rubano. "Il ministro Valditara, con cui ho avuto modo di confrontarmi su questo tema nel corso di un incontro avvenuto pochi giorni fa - aggiunge il parlamentare -, sta lavorando nella giusta direzione: finalmente, con questo governo, stiamo compiendo dei passi avanti per avere un sistema scolastico moderno, in linea con gli altri Paesi europei e, soprattutto, in grado di valorizzare i talenti e investire nel futuro dei nostri ragazzi". (Com)