Imprese: Mattarella, esperienza Pmi italiane guardata come modello

- "Il nostro sistema è un sistema globale e locale. Sono le costellazioni del nostro sistema delle imprese che richiamano in tutto il mondo attenzione. Accanto ai campioni, è l'esperienza dell’agglomerato delle Piccole e medie imprese ad attirare interesse in America Latina, come in Africa, dove mi sono recato di recente. Si tratta di un modello di rapporto tra economie e territori che viene guardato con attenzione ovunque, cercando di riprodurlo". Questo uno dei passaggi dell’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della prima giornata di lavori della Conferenza nazionale delle Camere di commercio, in corso a Firenze. (Rin)