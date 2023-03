Città metropolitana Roma: delegata al Turismo, con ok bilancio daremo maggiore vigore a settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Con l'approvazione del bilancio della Città metropolitana di Roma "daremo maggiore vigore alle politiche dello sport e del turismo per aiutare i Comuni metropolitani, le associazioni e gli operatori del settore, nelle loro attività di promozione". Lo dichiara, in una nota, Alessia Pieretti, consigliera Delegata allo Sport e al Turismo della Città metropolitana Roma. "Due settori fondamentali che abbiamo supportato con iniziative locali e nazionali per lo sviluppo del territorio in questo primo anno di amministrazione. Gli investimenti di bilancio, - aggiunge - ci consentiranno ora di dare forza ad operazioni che riteniamo necessarie, per una programmazione sistematica e strategica. La seduta di Consiglio è iniziata con un toccante ricordo da parte del sindaco Roberto Gualtieri in ricordo del senatore Bruno Astorre", conclude.(Com)