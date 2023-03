Camere Commercio: Mattarella, assicurare progresso di tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' una grande impresa quella di assicurare il progresso di tutto il Paese e in questa impresa siete, a buon titolo, coinvolti". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo saluto in occasione della prima giornata di lavori della Conferenza nazionale delle Camere di commercio, in corso a Firenze. Nel suo intervento, infatti, il capo dello Stato ha ricordato le "disuguaglianze sociali", così come "quelle territoriali che, accanto alla questione del Mezzogiorno, ripropongono anche il tema delle aree interne". (Rin)