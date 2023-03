Torino: Appendino (M5s), governo accelerari su istituzione Fondazione Centro italiano ricerca automotive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino ha presentato un’interrogazione parlamentare al Governo per sollecitare la conclusione dell’iter di istituzione della Fondazione Centro italiano di ricerca per automotive con sede a Torino, prevista dal Dl n. 73 del 2021. “La Fondazione Centro italiano di ricerca per automotive è un’opportunità strategica per il nostro Paese e per la città di Torino, che ha una lunga tradizione industriale e innovativa nel settore automobilistico - ha affermato Appendino -. L’Intelligenza Artificiale è una sfida cruciale per il futuro dello sviluppo economico, sociale e ambientale. Questo progetto deve essere sostenuto con determinazione e trasparenza dal Governo, invece nulla sembra essersi mosso rispetto alla mia precedente interpellanza di novembre 2022”, ha concluso. (Rpi)