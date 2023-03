Francia: l’Iran condanna la “repressione” delle proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran condanna “fermamente” la “repressione” delle manifestazioni pacifiche del popolo francese e invita il governo di Parigi a “rispettare i diritti umani”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir Abdollahian, in un post pubblicato su Twitter in francese. "Chiediamo al governo francese di rispettare i diritti umani e di astenersi dall'usare la forza contro il popolo del proprio paese che sta perseguendo pacificamente le proprie rivendicazioni", ha aggiunto il capo della diplomazia di Teheran. All'inizio della giornata, il portavoce del ministro, Nasser Kanani, aveva invitato il governo francese a "parlare al suo popolo e ad ascoltare la sua voce". "Non sosteniamo la distruzione o le rivolte, ma invitiamo ad ascoltare la voce della popolazione evitando l’uso di violenza, al posto di creare caos in altri Paesi”, aveva spiegato su Twitter Kanani, in riferimento alle critiche espresse all'estero, anche dalla Francia, per la repressione delle autorità iraniane durante le manifestazioni seguite alla morte, il scorso 16 settembre, della 22enne curda Mahsa Amini, arrestata per aver indossato il velo in modo scorretto. “Chi semina vento raccoglie tempesta”, aveva concluso Kanani.(Res)