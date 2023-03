Pnrr: Prisco, per realizzare obiettivi coinvolgere Comuni, Province, città metropolitane e Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La realizzazione degli obiettivi del Pnrr "rappresenta una sfida molto importante per il ministero dell'Interno che non può prescindere da un articolato gioco di squadra: cruciale diventa il coinvolgimento di Comuni, Province, città metropolitane e Regioni, così come delle associazioni di categoria e della stessa società civile". Lo ha affermato il sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco, intervenendo al Convegno nazionale dell'Associazione nazionale funzionari pubblici (Anfaci), dedicato a "La sfida della transizione ecologica ed energetica per un paese più resiliente. Gli investimenti del Pnrr nei territori, tra legalità e coesione sociale", in corso a Lerici (Sp). "In questa ottica - ha sottolineato il sottosegretario all’Interno - le prefetture stanno svolgendo già da tempo un ruolo importantissimo di collante tra la dimensione statale e quella territoriale, attraverso i presidi e l'assistenza tecnica ai Comuni. Le prefetture, infatti, anche anticipando le norme, stanno da tempo supportando le realtà locali accompagnandole nell'attuazione delle progettualità finanziate dal Pnrr", ha evidenziato Prisco, che ha aggiunto: “Da molti mesi è stato rafforzato e velocizzato il tracciamento antimafia attraverso il potenziamento degli strumenti già in uso. Con il nostro decreto legge sul Pnrr abbiamo semplificato le procedure e assicurato una maggiore flessibilità per la realizzazione dei progetti da parte dei soggetti pubblici che altrimenti ne sarebbero stati esclusi. Molti dei progetti in corso - ha concluso Prisco - prevedono strutture da realizzare o da trasformare: la vera sfida è ora quella di mettere a terra, realizzare, portare a termine queste progettualità. Ed è proprio su questo obiettivo che c'è una grande attenzione del governo". (Rin)