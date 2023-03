Ue: Meloni, ambasciatore Benassi vero servitore Stato, buon lavoro a nuovo rappresentante Celeste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ringraziato in un messaggio su Twitter per il lavoro svolto l’ambasciatore Pietro Benassi, al termine di mandato come rappresentante permanente presso l’Ue. Al contempo Meloni ha augurato buon lavoro al rappresentante permanente designato Vincenzo Celeste. “Desidero ringraziare l'ambasciatore Pietro Benassi, al suo ultimo Consiglio europeo nelle funzioni di rappresentante permanente d'Italia presso l'Ue. Un ottimo diplomatico ed un vero servitore dello Stato. Buon lavoro al rappresentante permanente designato Vincenzo Celeste”, ha scritto Meloni.(Res)