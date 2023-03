Montenegro: presidente Djukanovic sicuro della vittoria in ballottaggio grazie ai voti della diaspora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla presidenza del partito Democratico dei socialisti (Dps) e presidente attuale del Montenegro, Milo Djukanovic, si è detto "sicuro di vincere" al ballottaggio nelle elezioni presidenziali del 2 aprile contro il rivale del movimento Europe now (Pes), Jakov Milatovic. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg". "Ho un ampio serbatoio di sostegno. Potrò contare su non meno di 40 mila nuovi voti della diaspora e delle minoranze. L'obiettivo è vincere", ha spiegato Djukanovic, sottolineando che grazie alla risoluta opposizione del suo partito non sono state rimosse dalle liste elettorali gli elenchi della diaspora. (Seb)