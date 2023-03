Roma: Cgil, grave concedere patrocinio a spettacolo teatrale tratto da romanzo di Mussolini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel teatro comunale "Nanzio" di Subiaco "apprendiamo ci sia l'intenzione di mettere in scesa un'opera tratta da un romanzo di Benito Mussolini: se quanto appreso trovasse riscontro, la Cgil non starà di certo a guardare". Lo afferma in una nota la Cgil di Rieti Roma est Valle dell'Aniene. "Apprendiamo l'intenzione di mettere in scena, presso il teatro comunale Narzio di Subiaco, un'opera tratta da un romanzo di Benito Mussolini, che si intitola 'L'amante del cardinale' - spiega la nota -. Sembrerebbe altresì che l'opera sia patrocinata dal Comune di Subiaco e che il manifesto sia già affisso all'esterno del teatro. Ciò farebbe presagire un'imminente rappresentazione. Se quanto appreso trovasse riscontro, la Cgil non starà di certo a guardare - sottolinea -. Riterremo grave la scelta del Comune di Subiaco di consentire una simile rappresentazione nel teatro pubblico e ancor più grave concederne il patrocinio. Pertanto la Cgil chiamerà a raccolta tutte le associazioni e le forze politiche del territorio che si riconoscono nei valori definiti dalla nostra Costituzione per costruire insieme una mobilitazione che riaffermi la democrazia, libertà e antifascismo". (Com)