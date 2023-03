Fvg: assessore Risorse agroalimentari, bando da 1,2 milioni per sostenibilità imprese agricole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato oggi il bando, del valore di quasi 1 milione e 200 mila euro, per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole. L’obiettivo, ha spiegato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, è consentire la ristrutturazione, l'ammodernamento e il miglioramento di queste attività. Le risorse disponibili provengono per 1 milioni di euro da finanziamenti integrativi regionali e quasi 187 mila euro da risorse cofinanziate. “La pubblicazione del bando approvato oggi – ha spiegato l’assessore - soddisfa anche la necessità di avere a disposizione una graduatoria valida che permetta di utilizzare per tempo le presumibili economie derivanti dalla realizzazione delle operazioni già ammesse a finanziamento che, se non utilizzate, andrebbero restituite”. Nella stessa seduta di Giunta è stato inoltre aggiornato il prezzario che fissa i costi massimi di riferimento per le macchine e le attrezzature agricole, risalente al 2019. (Frt)