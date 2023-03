Tunisia: ong denunciano restrizioni imposte da ministero Interno su aiuti per migranti irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In totale 26 organizzazioni non governative attive in Tunisia hanno espresso la loro condanna per le “restrizioni” imposte dal ministero dell’Interno su ogni tipo di assistenza fornita ai migranti irregolari presenti nel Paese. Lo ha riferito un comunicato congiunto diffuso dalle associazioni, tra cui figurano la Lega tunisina per la difesa dei diritti umani, il Forum tunisino per i diritti economici e sociali e l'Associazione tunisina per le donne democratiche. Le ong hanno denunciato “la politica basata sulle restrizioni adottata dal ministero dell’Interno contro ogni atto umanitario in solidarietà dei migranti, che ha preso di mira cittadini e attivisti”. “La Tunisia reprime deliberatamente ogni solidarietà con i rifugiati e i richiedenti asilo in presidio davanti alla sede dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e i migranti a Tunisi”, ha spiegato il comunicato. Le organizzazioni firmatarie hanno chiesto alle autorità di fermare "le molestie e la criminalizzazione dei difensori dei diritti umani", chiedendo l'abolizione della legge del 2004 relativa ai passaporti e ai documenti di viaggio, che include disposizioni relative alla migrazione irregolare. (segue) (Tut)