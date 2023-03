Tunisia: ong denunciano restrizioni imposte da ministero Interno su aiuti per migranti irregolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il portavoce ufficiale del ministero dell'Interno, Faker Bouzghaya, ha negato in una dichiarazione all'agenzia di stampa ufficiale "Tap”," l'adozione di qualsiasi politica volta a impedire la fornitura di qualsiasi aiuto umanitario, respingendo le accuse delle organizzazioni”. Bouzgaya ha confermato che nessun divieto è stato imposto nei confronti di organizzazioni che operano nel rispetto della legge e che hanno presentato richieste ufficiali, spiegando che il ministero dell'Interno "opera nell'ambito del rispetto dei diritti e delle libertà e nell'ambito dell'applicazione di requisiti della legge per stabilire la sicurezza pubblica". Il portavoce ha sottolineato che il ministero dell'Interno tratta il dossier dei migranti in conformità con la legge e le norme sui diritti umani, aggiungendo che sta garantendo allo stesso tempo la sicurezza di residenti. (Tut)