Ucraina: Tajani, missione umanitaria e di pace dimostra che Italia è Paese solidale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ giusto poter inviare materiale alla popolazione civile, la più provata. L’inverno ucraino è diverso dal nostro. Lo ha detto alla Farnesina il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella conferenza stampa di presentazione della missione umanitaria e di pace in Ucraina organizzata dai frati minori conventuali, dalla Cooperativa Auxilium, dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Figc. “Noi difendiamo il popolo ucraino e la sua indipendenza. Ci sono donne, uomini, bambini che soffrono. Abbiamo colto circa 200 mila ucraini”, ha ricordato il ministro. La missione umanitaria “è stata organizzata per dare un segnale di attenzione alle popolazioni, a dimostrazione che l’Italia è un Paese solidale. Il nostro obiettivo resta quello di una pace giusta ma intanto facciamo quanto in nostro potere per aiutare anche la popolazione civile”, ha continuato Tajani. (Res)