Ucraina: Impagliazzo, resistenza del popolo si sostiene con la solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La resistenza del popolo si sostiene con la solidarietà. Lo ha detto alla Farnesina il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, nella conferenza stampa di presentazione della missione umanitaria e di pace in Ucraina organizzata dai frati minori conventuali, dalla Cooperativa Auxilium, dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Figc. “Il dramma umanitario che colpisce donne, bambini e malati è un po’ scomparso dall’attenzione. La missione vuole essere un segno a tutti gli italiani che non abbiamo spento i riflettori su questo dramma. Con tutti i partner vogliamo dare una risposta che continua quello che abbiamo già fatto”, ha spiegato Impagliazzo, spiegando che “la Comunità di Sant’Egidio è in Ucraina dal 1991”. “In questi 13 mesi c’è stato un impegno umanitario ingente”, ha aggiunto. (Res)