Ucraina: Impagliazzo, particolarmente dolorosa la condizione dei minori

- In questo contesto di sofferenza in Ucraina, particolarmente dolorosa è la condizione dei minori. Lo ha detto alla Farnesina il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, nella conferenza stampa di presentazione della missione umanitaria e di pace in Ucraina organizzata dai frati minori conventuali, dalla Cooperativa Auxilium, dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Figc. “A fine 2022 si contavano più di 400 bambini uccisi e 800 feriti ma le cifre sono molto più altre”, ha spiegato. Non solo, ma all’orrore della guerra si aggiungono 3.100 istituti scolastici colpiti dai bombardamenti e 438 distrutti”, ha continuato. (Res)