Pa: Zangrillo, innovarla soprattutto dal punto di vista culturale e organizzativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo innovare la Pubblica amministrazione non solo da un punto di vista tecnologico, ma anche soprattutto da un punto di vista culturale e organizzativo. Dobbiamo saper governare i processi di innovazione tecnologica e non subirli, e questo è il salto di qualità che siamo chiamati a fare". Lo ha affermato il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in occasione della prima giornata di lavori della Conferenza nazionale delle Camere di commercio, in corso a Firenze. "Per farlo - ha aggiunto - dobbiamo investire in formazione, anche per dare un diversa percezione della Pubblica amministrazione" e su questo "la sfida è imponente”" (Rin)