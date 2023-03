Pa: Zangrillo, transizione tecnologica sfida più imponente del secolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sistema vitale delle Camere di commercio accompagna solidamente il sistema imprenditoriale italiano nella sfida più imponente del secolo, ovvero quella dell’innovazione tecnologica e della trasformazione digitale". A dirlo è stato il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in occasione della prima giornata di lavori della Conferenza nazionale delle Camere di commercio, in corso a Firenze. "Pensare di rigettare il cambiamento è un errore, perché il cambiamento va guidato per migliorare la nostra condizione di vita", ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo, ricordando che la transizione "è un’occasione imprendibile per migliorare qualità e sostenibilità, condizioni imprescindibili per la risorsa e lo sviluppo economico del Paese". Il coraggio, ha concluso il ministro, è "il motore che ci sprona a fare delle scelte e ci spinge a correre dei rischi, e rappresenta la chiave di volta del mondo imprenditoriale, che ha dato prova di straordinaria capitò di saper affrontare il cambiamento". (Rin)