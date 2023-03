Lavoro: Bellucci, numeri su occupazione smentiscono tifosi della disfatta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati sull’occupazione, rilasciati oggi da Bankitalia, "sono la peggiore notizia per chi tifa per la disfatta delle politiche che governo Meloni. A esultare, invece, sono principalmente cittadini, imprese e tutto il Sistema Italia che trarrà beneficio dall’aumento degli occupati e dalla stabilizzazione dei contratti. I 100 mila posti di lavoro creati nei primi due mesi del 2023 sono un ottimo segnale, prendiamo atto del dato positivo il quale ci impone di migliorare quanto fatto sin qui e intervenire su tutti coloro che sono occupabili e necessitano di essere accompagnati nel mercato del lavoro. Come dichiarato dal presidente della Repubblica, Mattarella, 'il nostro sistema economico è stato capace di mostrare capacità di ripresa inattese', proprio per questo è necessario accompagnarlo e favorirne il consolidamento della crescita". Lo dichiara, in una nota, il viceministro al Lavoro e alle Politiche sociali, e deputato di Fratelli d'Italia, Maria Teresa Bellucci, commentando i dati di Bankitalia. (Com)