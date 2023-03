Sardegna: Igea spa, garantita continuità lavorativa per personale custodia miniera Genna Tres Montis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta Regionale, su proposta dell’assessore dell’Industria, in considerazione della prossima cessazione della propria operatività nella concessione mineraria di Genna Tres Montis, ha evidenziato l’opportunità che il personale che non verrà contrattualizzato dal nuovo concessionario venga impiegato dalla Società Igea SpA preferibilmente nell’ambito della gestione delle aree minerarie dismesse di competenza della società Igea, presenti in aree limitrofe a quelle dei territori comunali di Silius e San Basilio. “La possibilità di destinare preferibilmente il personale a prestare la propria attività lavorativa in altre aree minerarie dismesse di competenza di Igea SpA, presenti in aree limitrofe a quelle dei territori comunali di Silius e San Basilio – afferma l’assessore Pili – rappresenta da un lato garanzia per il presidio del territorio, mediante la valorizzazione delle professionalità esistenti, dall’altro un’opportunità per i comuni coinvolti nell’ambito di eventuali future collaborazioni con la società regionale”. Infine, a tutela dei lavoratori che si apprestano a terminare il percorso lavorativo avendo raggiunto l’età pensionabile, la Giunta Regionale ha dato mandato alla società di verificare la possibilità di individuare incentivi all'esodo. (Rsc)