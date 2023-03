Piemonte: Terme di Acqui, la Regione passa alle vie legali per la mancata riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Doveva svolgersi questa mattina l'incontro sulle Terme di Acqui, ma la proprietà ha disertato il tavolo. Di conseguenza la Regione Piemonte e il sindaco di Acqui Terme hanno dato mandato ad uno studio legale per verificare le condizioni di una possibile revoca o decadenza delle concessioni, oltre alla quantificazione dei danni provati dalla mancata apertura degli stabilimenti termali. Le tensioni tra le istituzioni e la proprietà delle Terme è nata proprio dalla mancata apertura delle terme che è stata fatta slittare di 4 mesi. "Per due volte abbiamo convocato la società Terme di Acqui a un incontro e per due volte la società ha ritenuto purtroppo di non presentarsi - hanno affermato il presidente Cirio e il sindaco Rapetti –. A questo punto diamo mandato ai legali. Contemporaneamente però restiamo disponibili a un incontro e ribadiamo il nostro impegno per la salvaguardia dell'eccellenza termale e dei lavoratori che da anni affrontano sacrifici e a cui va la nostra massima attenzione", hanno concluso. (Rpi)