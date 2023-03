Cambogia-Malesia: premier Anwar in visita a Phnom Penh il 27 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, sarà in visita in Cambogia il 27 marzo, su invito dell’omologo Hun Sen, con cui si confronterà su come rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri cambogiano. Il premier malesiano, si legge nella nota, sarà ricevuto anche dal re Norodom Sihamoni e dai presidenti delle due camere del parlamento: Say Chhum del Senato (alta) e Heng Samrin dell’Assemblea nazionale (bassa).(Fim)