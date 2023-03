Sanità: a Roma due giorni dedicati all'endometriosi e alla consapevolezza sulla malattia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto pronto per il weekend dedicato alla consapevolezza sull'endometriosi: sabato 25 e domenica 26 marzo Roma ospiterà una serie di iniziative promosse dall'Associazione lotta italiana per la consapevolezza sull'endometriosi in collaborazione con l'Asl Roma 1. "Siamo convinti che la sinergia tra le Istituzioni e le Associazioni siano fondamentali per favorire la conoscenza sull'endometriosi - afferma da dottoressa Arianna Pacchiarotti, Responsabile del centro procreazione medicalmente assistita e membro del Cts dell'Associazione Alice Odv -. Purtroppo, in questi anni si è parlato poco e male di endometriosi. È il momento di cambiare rotta, concentrando le nostre energie affinché si possa ridurre il ritardo diagnostico e favorire un'azione diffusa di prevenzione. Per questo, in occasione del mese della consapevolezza sull'endometriosi, abbiamo deciso di aprire le porte dell'Asl Roma 1 e lanciare un messaggio chiaro: le strutture sanitarie e le associazioni devono lavorare in sinergia per sensibilizzare sulla patologia". In occasione del mese della consapevolezza sull'endometriosi, le persone affette da endometriosi torneranno in piazza nell'intento di promuovere consapevolezza sulla patologia, nonché rivendicare maggiori diritti e tutele da parte delle Istituzioni. (segue) (Com)