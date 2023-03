Americhe: presidente Bolivia propone 'Opec del litio" con Argentina, Cile e Perù (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bolivia fa parte del 'triangolo del litio' insieme ad Argentina e Cile. Gran parte del minerale della regione viene venduto alla Cina, ma i Paesi europei e gli Stati Uniti stanno cercando sempre più spazio per garantirsi forniture del prodotto. Recentemente il governo degli Stati Uniti ha classificato le forniture come "questione di sicurezza nazionale". In merito il presidente Arce ha affermato: "non vogliamo che il nostro litio finisca nel mirino del Comando sud degli Stati Uniti o che diventi motivo di destabilizzazione di governi democraticamente eletti". (Brb)