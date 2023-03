Cina: von der Leyen fra due settimane in visita a Pechino con Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si recherà in Cina con il presidente francese Emmanuel Macron fra due settimane. Lo ha annunciato tramite un messaggio Twitter il portavoce della Commissione europea Eric Mamer. La presidente von der Leyen terrà un discorso all'Istituto Mercator per gli studi sulla Cina e al Centro politico europeo sulle relazioni Ue-Cina giovedì prossimo. Si recherà poi in Cina con il presidente francese Emmanuel Macron la settimana successiva", si legge nel tweet di Mamer. (Beb)