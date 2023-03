Università: Cattolica e E4Impact sostengono la formazione dei docenti africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partito il progetto De Africa, iniziativa che prevede due dottorati rivolti a 90 docenti, uno in “Management and Innovation”, l’altro in “Agrisystem”, nata dalla collaborazione tra l’Università Cattolica del Sacro Cuore attraverso il suo Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale nell’ambito delle iniziative del Centenario della sua nascita, E4Impact, la fondazione impegnata nella promozione di programmi di imprenditoria a forte impatto sociale in Africa, e l’università ugandese Martyris University (Umu). L’iniziativa è sostenuta dai fondi messi a disposizione dal Servizio della Cei per gli interventi caritativi a favore del Terzo Mondo e prevede tre edizioni dei dottorati a partire dall’anno accademico 2022/23, rivolti a docenti provenienti da diverse università di Africa e Medio Oriente che abbiano già legami con la Fondazione E4Impact, collaborazioni con l’Università Cattolica o che siano iscritti alla Federazione Internazionale delle Università Cattoliche (Fiuc). (segue) (Com)