Università: Cattolica e E4Impact sostengono la formazione dei docenti africani (2)

- Dopo l’evento inaugurale, che si è tenuto lunedì 20 marzo presso la sede principale dell'Università Cattolica, sono proseguiti momenti formativi, incontri e visite. Le attività di ricerca e didattica si svolgono principalmente online. Per promuovere uno scambio costruttivo in presenza con i professori incaricati del coordinamento scientifico dei dottorati, dal 20 al 27 marzo, un gruppo di 15 iscritti al dottorato in Management and Innovation è presente in Italia all’interno del campus milanese della Cattolica. L’arrivo dei 15 docenti africani in Cattolica “è un momento che ben rappresenta i valori in cui crediamo” ha commentato Mario Molteni, Amministratore delegato di Fondazione E4Impact. Lo spirito di collaborazione “è infatti uno degli elementi che alimenta la nostra attività, con l’obiettivo di supportare la crescita del tessuto imprenditoriale africano sia attraverso la formazione sia aiutando nuove aziende a nascere e crescere, grazie anche alle sinergie con aziende italiane che partecipano la nostra fondazione” ha aggiunto l’Ad, ricordando che “oggi siamo presenti in 20 Paesi africani, dove operiamo sia con le istituzioni locali che attraverso nostri Centri e Uffici presenti in Cameroon, Etiopia, Ghana, Kenya, Rwanda, Tunisia, Uganda, Zimbabwe, ai quali presto se ne aggiungeranno altri”. (Com)