Myanmar: da Usa nuove sanzioni contro due persone e sei aziende

- L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di due persone e sei entità legate alla giunta militare in Myanmar per aver contribuito agli abusi dei diritti umani perpetrati dal regime e facilitato le importazioni e la distribuzione di combustibile per aerei nel Paese. Le misure, riferisce una nota, sono state decise alla luce degli attacchi aerei sempre più frequenti da parte della giunta militare contro aree abitate da civili. “Il regime in Myanmar continua a causare sofferenza al suo stesso popolo, e gli Stati Uniti continueranno a fare quello che possono per prevenire simili atrocità”, ha commentato il sottosegretario con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson. Le misure hanno colpito tre entità attive nel comparto della difesa del Paese: Asia Sun Group, Asia Sun Trading e Cargo Link Petroleum Logistics. In aggiunta, le sanzioni hanno interessato anche Tun Min Latt, vicino al leader della giunta, Min Aung Hlaing, oltre alla moglie Win Min Soe e a tre delle sue società: Star Sapphire Group of Companies Star Sapphire Trading Company e Star Sapphire Group. (Was)