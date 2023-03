Ue: Foti (Fd’I), con governo Meloni immigrazione non più solo problema italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati ottenuti al Consiglio europeo dal presidente Meloni "non solo soddisfano, ma ci inorgogliscono" con "buona pace degli iettatori professionali avvezzi a tifare contro l'Italia pur di sperare in un qualche tornaconto politico". Lo dichiara in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "I progressi riguardo all'immigrazione a Bruxelles sono evidenti. Finalmente – aggiunge Foti – la nostra nazione può iniziare a credere in una politica dei rimpatri di respiro europeo, così scongiurando il pericolo di trasformare l'Italia nell'hub degli immigrati clandestini di tutta l'Africa, quale l'avrebbe relegata l'ignavia dei governi precedenti”. “Sono definitivamente archiviati i tempi in cui chi rappresentava l'Italia si vergognava perfino di porre sul tavolo europeo la questione immigrazione”, sottolinea il capogruppo di Fd’I, che prosegue: “Ora l'Europa è stata costretta a confrontarsi non solo con il tema, ma anche con le precise richieste formulate dall'Italia”. “L'immigrazione clandestina non è più solo un problema italiano, ma europeo e la risposta non sarà più solo nostra, ma di tutte le nazioni dell'Ue. Non ci sorprende, ma compatiamo, l'acrimonia di coloro che sui clandestini pensavano di costruire un futuro bacino elettorale”, conclude Foti. (Rin)