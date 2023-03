Brasile: medico Lula, il presidente sta bene, potrà andare in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni cliniche del presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, sono buone. Sta seguendo una terapia e potrà tranquillamente recarsi in Cina domenica. Lo ha detto il medico di Lula, Roberto Kalil Filho, parlando alla stampa al termine di una visita effettuata questa mattina presso la residenza presidenziale di Palazzo Alvorada. "Il quadro generale del presidente è buono, è stabile. È in cura e dovrebbe recarsi in Cina domenica", ha detto Kalil. Nelle scorse ore si era parlato di un possibile annullamento della visita di Lula in Cina per motivi di salute. Il capo dello Stato avrebbe dovuto imbarcarsi per Pechino già nella tarda serata di oggi. Tuttavia, a causa di una lieve polmonite, la partenza è stata rinviata a domenica, rimandando ad accertamenti medici un eventuale annullamento della visita di Stato.(Brb)