Cambogia: ministro Esteri in visita in Marocco ed Egitto dal 27 al 30 marzo

- Il ministro degli Esteri della Cambogia, Prak Sokhonn, alla guida di una delegazione, sarà in visita ufficiale in Marocco il 27 e 28 marzo, su invito dell’omologo marocchino Nasser Bourita, e in Egitto il 29 e il 30 marzo, su invito dell’omologo egiziano Sameh Shoukry. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri cambogiano. In Marocco, si legge nella nota, i due ministri degli Esteri discuteranno del rafforzamento delle relazioni bilaterali, soprattutto nel commercio, nel turismo, nell’agricoltura e nell’istruzione, e assisteranno alla firma di un accordo sui servizi di trasporto aereo. In Egitto saranno siglati diversi accordi e protocolli sulla cooperazione culturale, accademica e consolare.(Fim)