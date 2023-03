Camera: il 30 marzo convegno sul clima e gestione idrica del Po con vicepresidente Costa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 30 marzo, alle ore 10:30, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari si svolge il convegno "Life climax Po - Make the change - Il Piano nazionale di adattamento climatico e la legge per il clima, la gestione della risorsa idrica nel distretto del bacino del fiume Po nel progetto europeo Life climax Po". Intervengono - si legge in una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, il questore Alessandro Manuel Benvenuto, la segretaria di Presidenza, Chiara Braga. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)