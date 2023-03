Speciale infrastrutture: aggiudicata gara lavori completamento diga di Pietrarossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati aggiudicati i lavori per il completamento della diga di Pietrarossa nei comuni di Aidone e Mineo, a cavallo delle province di Enna e Catania. Dopo 40 anni l'importante infrastruttura che contribuirà, ad incrementare di oltre 45 milioni di metri cubi l'acqua necessaria all'irrigazione di 17.500 ettari della piana di Catania, potrà essere terminata. Si tratta di opere per circa 50 milioni di euro inquadrate in un progetto complessivo dell'ammontare di oltre 82 milioni. L'obiettivo è quello di completare il cantiere nel 2026. "Questo risultato è un vittoria per il territorio e per tutti gli abitanti dell'area interessata - commenta il commissario straordinario Ornella Segnalini -. Finalmente dopo anni di attese e lungaggini abbiamo ottenuto un risultato eccezionale. Lavori fermi dal 1997, a cui mancava solo il 5 per cento per il completamento, sono stati sbloccati e adesso la Regione Sicilia potrà usufruire di un'infrastruttura fondamentale. Sono particolarmente orgogliosa di aver contribuito a portare a termine questa che sembrava un'impresa impossibile. È stato un lavoro condiviso che ha visto impegnate tante professionalità, ringrazio tutti per l'abnegazione mostrata e in particolare Invitalia che ha dato un apporto fondamentale per il buon andamento dell'iter di Gara. Soprattutto, a fronte dei sempre più frequenti periodi di siccità – conclude il commissario Segnalini - quest'opera non poteva più attendere". (Com)