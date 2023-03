Speciale infrastrutture: ministero, tra un mese via a lavori per concludere diga Pietrarossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- La diga di Pietrarossa, incompiuta da 40 anni, sarà completata. Tra un mese la sottoscrizione del contratto e poi inizieranno i lavori. Lo riferisce il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) in una nota, spiegando che “è stato un raggruppamento di aziende italiane ad aggiudicarsi la gara a poco più di 47 milioni di euro, con un ribasso a base d’asta dell’11,9 per cento. La gara è stata aggiudicata in circa 45 giorni dalla scadenza della data di presentazione delle offerte, anche grazie al lavoro di Invitalia”. “Il dicastero, guidato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini – prosegue la nota del Mit –, incassa così un’importante vittoria, portando a compimento un’opera attesa da tanti anni sul territorio siciliano e in grado, a regime, di fornire 45 milioni di metri cubi di acqua per l’irrigazione delle campagne tra Enna e Catania”. “Il progetto portato a termine dal commissario Ornella Signorini, riprende l’originale piano esecutivo e permetterà il pieno funzionamento di tre invasi importanti per l’area: Don Sturzo, Traversa del Dittaino e Pietrarossa”, conclude la nota. (Rin)