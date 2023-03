Speciale infrastrutture: Lombardia, Regione stanzia 23,5 milioni per combattere dissesto idrogeologico in provincia di Bergamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia ha stanziato 23,5 milioni di euro per combattere il dissesto idrogeologico in provincia di Bergamo, nello specifico 18,5 interamente al territorio bergamasco e, per il resto, in condivisione con i Comuni del bresciano. Così ha commentato l'assessore regionale a Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, a margine dell'approvazione di una delibera di Giunta, proposta dall'assessore Comazzi, che stanzia complessivamente 83 milioni di euro per tutto il territorio regionale. "Si tratta di importanti risorse - ha dichiarato l'assessore Terzi - che consentiranno a diversi Comuni della nostra provincia di realizzare interventi per migliorare la sicurezza dei territori maggiormente soggetti a rischio idrogeologico. Queste risorse sì aggiungono a quelle già stanziate negli anni precedenti e confermano la concretezza di Regione Lombardia e la capacità di dare risposte mirate alle esigenze del nostro territorio e alla necessità di prevenire i rischi legati al dissesto idrogeologico". (Com)