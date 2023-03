Speciale infrastrutture: Gusmeroli (Lega), anche risparmio idrico è transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia, transizione ecologica e acqua “sono temi cruciali per il futuro, su cui servono forti piani europei di investimento, perché i singoli Stati non possono fare fronte da soli a queste sfide”. Lo ha dichiarato Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera, e vicesindaco di Arona, intervenendo ai microfoni di “Radio libertà”. “In Italia – ha proseguito – abbiamo un grande problema infrastrutturale, dato che in alcune zone la dispersione idrica arriva al 70 per cento, con picchi anche al Nord del 40-45 per cento”. “Dobbiamo scongiurare il rischio che l'acqua diventi un bene difficile da reperire, con conseguenti aumenti di costo così come avvenuto per il gas, e famiglie impossibilitate a disporre di questo bene che è primario”, ha continuato il vicesindaco di Arona, che ha aggiunto: “Investire in infrastrutture idriche genera occupazione, crescita economica e rilancio del Pil”. “I lavori sottoterra si vedono poco e sono forse meno forieri di consenso ma permettono ai cittadini di pagare meno cara l'acqua. Questo – ha concluso Gusmeroli – è un tema che ci deve vedere tutti protagonisti in prima linea: l'acqua è di tutti ma anche la sensibilità nel proteggerla deve essere condivisa”. (Rin)